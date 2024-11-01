İsrail'in Lübnan Saldırısı: 2 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan Saldırısı: 2 Ölü, 4 Yaralı

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İsrail'in Beyrut'taki Ain El Remmaneh mahallesine düzenlediği saldırıda 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

01.11.2024 07:12
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- İsrail Lübnan'ı vurdu: En az 2 ölü, 4 yaralı

BEYRUT - İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneydoğu banliyölerinden Ain El Remmaneh mahallesine düzenlediği saldırılarda en az 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Orta Doğu'da katliamlarını sürdüren İsrail, bir kez daha Lübnan'ı hedef aldı. Resmi Lübnan basınında yer alan haberlere göre, Beyrut'un güneydoğu banliyölerinden Ain El Remmaneh mahallesine düzenlenen İsrail saldırılarında en az 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail savaş uçaklarının başkent Beyrut'un yanı sıra liman kenti Sur çevresinde alçak uçuş yaptığı belirtilirken, farklı bölgelere yönelik en az 10 saldırının gerçekleştirildiği aktarıldı. İsrail ordusundan saldırılara ilişkin açıklama yapılmadı. Daha önce Lübnan'ın farklı kesimlerine yönelik birçok saldırı düzenleyen İsrail ordusu, saldırılarda Hizbullah'a ait tesislerin hedef alındığını iddia etmişti.

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Beyrut, Lübnan, İsrail, Güncel, Dünya, Son Dakika

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