Israil'in Saldırıları Devam Ediyor

ABD- İsrail çifte vatandaşı esir asker Idan Alexander'in serbest bırakılması için Gazze Şeridi'nde TSİ 12.00'da uygulanması beklenen geçici ateşkese rağmen, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde ve güneydeki Refah kentine saldırlar düzenlediğini bildirildi.
Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin kuzeyindeki evlerine dönmeye çalışan bir grup Filistinliye İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarının yoğun ateş açtığı aktarıldı.
İsrail askeri helikopterinin Gazze kentinin doğusundaki bölgeleri de ateş altına aldığı paylaşıldı.
İsrail basını, Hamas'ın ABD-İsrail çifte vatandaşı esir asker Idan Alexander'i Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Kızılhaç heyetine teslim edeceğini duyurdu.
Gazze'de tutulan ABD-İsrail çifte vatandaşı Alexander, Hamas'ın serbest bırakacağı ilk erkek esir asker olacak.
İsrail'in Kanal12 televizyonu, Hamas'ın Gazze'den serbest bırakacağı esir için orduya TSİ 12.00'de ateşkes uygulama talimatı verildiğini aktarmıştı.
Hamas, ABD yönetimiyle gerçekleştirdiği görüşmeler sonucu "ateşkesin sağlanması, Gazze'ye girişlerin açılması, insani yardımların girişinin sağlanması için ilk adım niteliğinde" ABD-İsrail çifte vatandaşı esir asker Idan Alexander'ın serbest bırakılacağını açıklamıştı.
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