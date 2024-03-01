İsrail'in saldırıları nedeniyle zihinsel engelli çocuklar açlık ve ilaç sıkıntısı yaşıyor

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları nedeniyle zihinsel engelli 3 oğluyla bir okula sığınan Vefa el-Bilbisi, çocuklarına yiyecek ve ilaç bulamamanın çaresizliğini yaşıyor.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne saldırılarına devam ederken, insani yardımların kuzey bölgelerine ulaşmasını da engelliyor. Başta çocuklar olmak üzere Gazze'nin kuzeyindeki binlerce Filistinli, açlık ve susuzluğun pençesinde.

Zihinsel engelli üç oğluyla İsrail'in bombardımanından kaçarak bir okula sığınan Bilbisi de bu Gazzelilerden sadece biri.

AA muhabirine konuşan Bilbisi, oğullarından birinin beyin fonksiyonları için özel bir ilaca ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Filistinli anne, "Çocuklarım zihinsel engelli ve bizim gidebileceğimiz güvenli bir yer yok. Okullardaki sığınma merkezleri artık bizi barındırmakta zorluk yaşıyor ve yüksek gıda fiyatları, gıdaya erişimi ciddi manada zorlaştırdı." dedi.

Gazze Şeridi'nde ekonomik ve insani durumun kötüleşmesiyle birlikte gıda ve ilaç sıkıntısı yaşandığını vurgulayan Filistinli anne, yüksek fiyatlar nedeniyle yeterli gıda temin edemediğini, bu nedenle çocuklarını günde bir öğün doyurmaya çalıştığını ifade etti.

Pirinç ve un gibi yiyeceklerin çoğunun çarşılarda bulunmaması nedeniyle hayvan yemlerini yemek zorunda kaldıklarına dikkati çeken Bilbisi, çocuklarının ihtiyaç duyduğu yetişkin bezine de ulaşamadıklarını aktardı.

Filistinli annenin tek umudu, "çocuklarının barış içinde yaşaması"

Oğullarının İsrail'in bombardımanından kaynaklanan patlama seslerinden çok korktuğuna işaret eden Bilbisi "Çocuklarımla ilgili yaşadığım en zor şey, zihinsel engelli oldukları için insanlarla anlaşma ve iletişim kurmada zorluk yaşamaları. Gideceğim bir yer yok, 3 okul arasında taşınıp duruyorum." diye konuştu.

Sığınma merkezlerinde engelli çocukları nedeniyle zorluklar yaşadığını, İsrail bombardımanı altında birkaç kez yer değiştirmek zorunda kaldığını aktaran Bilbisi, "Bir keresinde eve döndük İsrail bombardımanından hasara uğradığını gördük, okula döndüğümüzde ise kaldığımız sınıf bombalanmıştı." ifadelerini kullandı.

Bilbisi, bombardıman ve çıkan yangınlar nedeniyle duvarlarının çimentosu dökülen, 4 kişinin sığamayacağı odada 10 kişinin barındığını ifade ederek tüm bu zorluklara rağmen ümidini ve inancını koruduğunu dile getirdi.

Filistinli anne, tek umudunun savaşın sona ermesi ve ablukanın kaldırılmasıyla çocuklarının barış ve onur içinde yaşaması olduğunu sözlerine ekledi.