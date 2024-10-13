İsrail'in Saldırısı: 3 Lübnan Askere Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail'in Saldırısı: 3 Lübnan Askere Yaralandı

İsrail ordusu, Lübnan'da bir askeri araca saldırı düzenleyerek 3 askerin yaralanmasına neden oldu.

13.10.2024 21:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Burc el-Muluk köyünde bir askeri aracın yakınlarını hedef alması sonucu 3 Lübnan askerinin yaralandığı belirtildi.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail savaş uçakları, Burc el-Muluk köyü yolu üzerinde Lübnan ordusuna ait bir askeri aracın yakınına saldırı düzenledi. Saldırıda 3 Lübnan askeri yaralandı.

İsrail ordusunun 11 Ekim'de, Lübnan ordusuna ait bir mevziyi hedef alması sonucu 2 Lübnan askeri ölmüş, 3'ü de yaralanmıştı.

Öte yandan, Hizbullah, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Ayta eş-Şaab kasabasındaki İsrail askerleriyle çatışmaya girdiğini belirtti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Saldırısı: 3 Lübnan Askere Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:20 Resmi açıklama geldi: Köfteci Yusuf’un helal sertifikası var mı Resmi açıklama geldi: Köfteci Yusuf'un helal sertifikası var mı?
21:11 Hizbullah’ın İsrail’deki dronlu saldırısında Genel Kurmay başkanının öldüğü iddia edildi Hizbullah'ın İsrail'deki dronlu saldırısında Genel Kurmay başkanının öldüğü iddia edildi
20:13 AK Parti Burger King açılışına katılan tüm isimler için harekete geçti AK Parti Burger King açılışına katılan tüm isimler için harekete geçti
20:11 3. maddeyle ilgili sözleri tepki çeken Numan Kurtulmuş bu kez farklı konuştu 3. maddeyle ilgili sözleri tepki çeken Numan Kurtulmuş bu kez farklı konuştu
19:53 Polisi boynundan yaralayan saldırganın annesinden açıklama: Bana değil doktorlara sorun Polisi boynundan yaralayan saldırganın annesinden açıklama: Bana değil doktorlara sorun
16:25 Gülben Ergen Gaziantep’te yaşanan korkunç olay sonrası isyan etti Gülben Ergen Gaziantep'te yaşanan korkunç olay sonrası isyan etti
16:03 Kızılcık Şerbeti kadın cinayetlerine sessiz kalmadı Kızılcık Şerbeti kadın cinayetlerine sessiz kalmadı
16:03 Cinsel içerikli videosuyla başı yanan Elif Karaarslan, hakemlikten kazandığı parayı açıkladı Cinsel içerikli videosuyla başı yanan Elif Karaarslan, hakemlikten kazandığı parayı açıkladı
16:02 Kabinede kimler değişecek Kulislerde ismi ön plana çıkan tek bakan var Kabinede kimler değişecek? Kulislerde ismi ön plana çıkan tek bakan var
15:20 Bedri Usta, Köfteci Yusuf olayında tarafını belli etti Bedri Usta, Köfteci Yusuf olayında tarafını belli etti
15:16 Trump’ın güvenlik endişelerinden dolayı golf oynamasının yasaklandığı iddia edildi Trump'ın güvenlik endişelerinden dolayı golf oynamasının yasaklandığı iddia edildi
15:09 15 yaşındaki çocuk, ailesinin husumetlisini öldürdü 15 yaşındaki çocuk, ailesinin husumetlisini öldürdü
15:03 Hande Yener, Gebze Belediyesi’nin önünde böyle haykırdı: Hayvan kelimesi benim için bir iltifattır Hande Yener, Gebze Belediyesi'nin önünde böyle haykırdı: Hayvan kelimesi benim için bir iltifattır
15:01 Araç alım satımında bunu yapmak artık zorunlu olacak Araç alım satımında bunu yapmak artık zorunlu olacak
15:00 Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan A Milli Takım kadrosundan çıkartıldı Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan A Milli Takım kadrosundan çıkartıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2024 23:14:24. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail'in Saldırısı: 3 Lübnan Askere Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.