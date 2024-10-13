İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Burc el-Muluk köyünde bir askeri aracın yakınlarını hedef alması sonucu 3 Lübnan askerinin yaralandığı belirtildi.
Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail savaş uçakları, Burc el-Muluk köyü yolu üzerinde Lübnan ordusuna ait bir askeri aracın yakınına saldırı düzenledi. Saldırıda 3 Lübnan askeri yaralandı.
İsrail ordusunun 11 Ekim'de, Lübnan ordusuna ait bir mevziyi hedef alması sonucu 2 Lübnan askeri ölmüş, 3'ü de yaralanmıştı.
Öte yandan, Hizbullah, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Ayta eş-Şaab kasabasındaki İsrail askerleriyle çatışmaya girdiğini belirtti.
Son Dakika › Güncel › İsrail'in Saldırısı: 3 Lübnan Askere Yaralandı - Son Dakika
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