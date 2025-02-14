İsrail\'in Suriye\'deki Askeri Varlığı Artıyor

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Esad'ın devrilmesinin ardından Suriye'deki askeri varlığını artıran İsrail'in, Golan Tepeleri yakınlarında ilerleyişini ve işgali sürdürdüğü iddia ediliyor.Beşar Esad rejiminin geçen yıl Aralık ayında devrilmesinin ardından, güvenlik gerekçesiyle askerlerini Suriye topraklarına sokan ve burada bir tampon bölge oluşturmaya çalışan İsrail'in bölgede yayılmaya devam ettiği öne sürüldü.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Golan Tepeleri yakınlarında bulunan Suriye köylerine ilerleyişini sürdürdüğünü aktaran Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İsrail askerlerinin Kuneytra'nın batısındaki El-Rafid'de de görüldüğünü duyurdu. İki gün önce de onlarca İsrail askerinin Kudna köyüne girdiği belirtilmişti. On ikiden fazla İsrail askeri aracının da Sayda Golan köyünde görüldüğü kaydedilirken askerlerin bölgede bir kontrol noktası oluşturduğu ve yoğun denetimler gerçekleştirmeye başladığı ifade edildi.

Yerel politikacılar ve bölge sakinleri İsrail'i "yeni bir gerçeklik yaratmaya çalışmakla" ve Suriye topraklarında askeri mevzi ile helikopter iniş pistleri kurmakla suçluyor. Ayrıca İsrail ordusu, bölgedeki altyapıyı ve tarım arazilerini tahrip etmekle itham ediliyor. İsrail ordusu, Alman haber ajansı dpa'nın konuya ilişkin sorusuna cevaben, birliklerinin konumuyla ilgili yorumda bulunmayacağını belirtti.

"Hizbullah gerekçe olamaz"

İsrail, Suriye topraklarına yönelik askeri harekatını Hizbullah ve Hamas militanları tarafından kullanılabilecek silah depoları ve sevkiyat yollarına karşı mücadeleyle gerekçelendiriyor. Hizbullah'ın devrik lider Esad'ın müttefiki olduğunu ve artık bu tür bir gerekçeye konu olmayacağını savunan Suriye'nin yeni devlet başkanı Ahmed Şara ise İsrail'in işgal ettiği topraklardan geri çekilmesini talep ediyor.

dpa/ SÖ,ET

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