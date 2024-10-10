İsrail'in Suriye'ye Hava Saldırıları

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ŞAM, 10 Ekim (Xinhua) -- İsrail'in Perşembe sabahı erken saatlerde Suriye'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırıları, en az bir kişinin yaralanmasına ve ağır maddi hasara neden oldu.

Suriye devlet televizyonunun bildirdiğine göre saldırılar, Humus kırsalındaki sanayi kenti Hasye'de bir otomobil fabrikasına yoğunlaştı. İlk belirlemelere göre saldırıda bir kişi yaralanırken yardım malzemesi yüklü birkaç araç tahrip oldu.

Hama vilayetine bağlı Muarin kasabasına düzenlenen başka bir saldırı sonucunda büyük bir yangın çıktı. Ayrıca Dera kentinde de bir patlama meydana geldiği ve yetkililerin patlamanın nedenini araştırmaya devam ettiği bildirildi.

Suudi Arabistan merkezli El- Hades televizyonu, Şam yakınlarındaki El-Kisve bölgesinde İran bağlantılı gruplara ait bir tesisin hedef alındığını bildirdi.

İsrail'in Suriye'ye saldırıları, peş peşe vurulan çok sayıda tesisle birlikte yeni bir tırmanışa işaret ediyor.