İsrail'in Suriye'ye Hava Saldırıları: 4 Ölü

ŞAM, 3 Nisan (Xinhua) -- İsrail'in Suriye'de çeşitli askeri tesislerine düzenlediği hava saldırılarında Savunma Bakanlığı'ndan en az 4 personel hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralandı. Saldırılar, İsrail'in son aylarda Suriye'ye yönelik düzenlediği en şiddetli saldırılardan biri olarak kayda geçti.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin bildirdiğine göre çarşamba günü akşam saatlerinde yaklaşık 25 hava saldırısı düzenleyen İsrail savaş uçakları, bu saldırıların 18'inde Hama kentinin iç kesimindeki Hama Askeri Havaalanı'nı vurdu.

Uçak, pist ve kontrol kulelerine yönelik bombardımanda havaalanı tamamen hizmet dışı kaldı.

Humus'un doğusundaki T4 Hava Üssü ve çevresine yönelik 3 hava saldırısındaysa herhangi bir can kaybı bildirilmezken, maddi hasar tespit çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

İsrail savaş uçaklarının Şam'ın Berze bölgesinde vurduğu Bilimsel Araştırma Merkezi'nden dumanların yükseldiği belirtildi.

İsrail kara birlikleri de ülkenin batısındaki Dera vilayetinde "Ulusal Park" olarak bilinen Harş Sed Tasil bölgesini ve Neva ve Tasil arasındaki Tel el-Cumu çevresini top atışına tuttu. Bölgede İsrail keşif uçaklarının da uçtuğu bildirilirken, ilk aşamada can kaybı ve hasara dair bilgi verilmedi.

İsrail birliklerinin onlarca askeri aracın desteğiyle Dera'nın batısında yer alan Neva yakınlarındaki Harş Sed el-Cubeliye bölgesine girdiği de bildirildi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin verilerine göre 2025 yılının başından bu yana Suriye topraklarına 37'si havadan, 6'sı karadan olmak üzere 43 saldırı düzenleyen İsrail, aralarında silah depoları, karargahlar ve askeri araçların da bulunduğu yaklaşık 50 hedefi imha etti.

Bu saldırılarda 9'u Suriye Savunma Bakanlığı ve güvenlik birimlerinden, 13'ü de sivil olmak üzere en az 24 kişi hayatını kaybetti.