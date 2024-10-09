İsrail'in Suriye'ye Saldırısı

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TEL İsrail güçlerinin, Suriye'nin güneyinde Kuneytra iline saldırı düzenlediği öne sürüldü.

Suriye rejiminin resmi haber ajansı SANA'nın haberinde, İsrail güçlerinin, Kuneytra ilinin doğu girişinde bir askeri noktaya saldırı düzenlediği iddia edildi.

Haberde, saldırıda iç güvenlik güçlerinden bir askerin hayatını kaybettiği, bir askerin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in, dün İran Büyükelçiliğinin bulunduğu başkent Şam'ın Mezze Mahallesi'nde bir apartmana hava saldırısı düzenlediği ileri sürülmüştü.

Öte yandan saldırı iddiasına ilişkin İsrail tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.