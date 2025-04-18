İsrail'in Tulkerim'deki Saldırıları Devam Ediyor

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Tulkerim kenti ve Tulkerim Mülteci Kampı'na yönelik saldırılarına 82 gündür, Nur Şems Mülteci Kampı'na saldırılarına ise 69 gündür devam ediyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu gece ve sabah saatlerinde Tulkerim kenti ve mülteci kampında sivillerin evlerine yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı.

Birçok bölgeye baskınlar ve saldırılar gerçekleştiren İsrail askerleri, yoğun ateş açarak çok sayıda ses bombası kullandı.

İsrail askerlerinin baskın düzenlediği dükkanlar kepenk indirdi. İsrail askerleri kentin batısında darbettiği iki Filistinliyi de gözaltına aldı.

İsrail ordusu ayrıca zırhlı araçlarla kentin birçok bölgesine baskınlar gerçekleştirdi; askerler kentteki birçok genci saatlerce alıkoyarak darbetti.

İsrail askerleri kentin güneyine baskın düzenleyerek daha önce de gözaltına alınmış olan Hüseyin es-Selman'ı darbederek yeniden gözaltına aldı.

Tulkerim'in doğusundaki Zunabe bölgesine baskın düzenleyen askerler, geniş çaplı arama yaparak bölgedeki güvenlik kameralarını kırdı.

Askerler kampta, gerçek mühimmat ve ses bombaları kullandı, buldozerlerle kampta tahribat oluşturarak bir genci gözaltına aldı.

Nur Şems Mülteci Kampı'nda ise Cebel en-Nasr bölgesindeki sivillerin evlerine yoğun şekilde ateş açan askerler, bölgede çok sayıda güvenlik kamerasını kırdı.

Kampa her gün tekrarlanan ev baskınlarıyla birlikte özellikle Cebel es-Salihin ve Cebel en-Nasr mahallelerinde yaşayan sivillere zorunlu göç baskısı uygulanıyor.

İsrail güçleri ayrıca kampın kuzey mahallelerinde evleri de ele geçirerek, bölge sakinlerini yaşadıkları yerleri terk etmeye zorluyor.

Aynı zamanda bölgeye askeri araç ve buldozerler konuşlandırılıyor.

İsrail ordusu, Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinden sadece iki gün sonra 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve mülteci kampına "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlatmıştı.

Saldırılar birkaç gün içinde Tulkerim ve Tubas ile buralardaki mülteci kamplarını kapsayacak şekilde genişletilmişti.

İsrail ordusu, Cenin ve Tulkerim'deki mülteci kamplarında işgalini sürdürüyor.