İsrail\'in Tulkerim Saldırıları

TULKERİM, 12 Haziran (Xinhua) -- BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, İsrail ordusunun Batı Şeria'nın Tulkerim ve Nur Şems mülteci kamplarına Kurban Bayramı tatiline denk gelen cuma gününden bu yana yoğun saldırılar düzenlediğini açıkladı.
İsrail 58 bina için yıkım emri uyguladı. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı haziran ayında açıklanan rakamın üstüne çıkılarak otuzdan fazla binanın yıkıldığını bildirdi.
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