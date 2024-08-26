İsrail'in Yemen'e saldırısıyla 800 bin litre yakıt imha edildi - Son Dakika
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İsrail'in Yemen'e saldırısıyla 800 bin litre yakıt imha edildi

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), İsrail'in 20 Temmuz'da Yemen'e saldırısı sonucunda 800 bin litre yakıtın imha edildiğini duyurdu. İsrail'in Hudeyde Limanı'na düzenlediği hava saldırısı sonucunda yakıtın imha edildiği belirtildi.

26.08.2024 02:46
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Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), İsrail'in 20 Temmuz'da Yemen'e saldırısıyla 800 bin litre yakıtın imha edildiğini duyurdu.

WFP tarafından yayımlanan raporda, "Dünya Gıda Programının talebi üzerine hizmetleri için tahsis edilen 800 bin litre yakıtın imha edildiği" bildirildi.

İsrail'in saldırılarına atıfta bulunulan raporda, 800 bin litre yakıtın "Hudeyde limanına yapılan hava saldırıları sonucu" imha edildiği kaydedildi.

İsrail de 20 Temmuz akşam saatlerinde Husilerin kontrolündeki Kızıldeniz kıyısında bulunan Hudeyde Limanı'na hava saldırısı düzenlemişti. Yemenli yetkililer, daha önce saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Hudeyde Limanı'na yapılan saldırı sonrasında liman ve petrol depolarında hayatını kaybeden 9 işçinin cenazelerine ulaşılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Yemen'e saldırısıyla 800 bin litre yakıt imha edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'in Yemen'e saldırısıyla 800 bin litre yakıt imha edildi - Son Dakika
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