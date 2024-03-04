İsrail, insani yardımları stratejik silah olarak kullanıyor - Son Dakika
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İsrail, insani yardımları stratejik silah olarak kullanıyor

İsrailli gazeteci Zvi Bar'el, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürmek amacıyla insani yardımları stratejik silah olarak kullandığını savundu. Bar'el, yazısında dünyanın hiçbir yerinde insani yardımların savaşın yürütülmesi için stratejik araca dönüştürülmediğini belirtti ve İsrail'in bu konuda istisna olduğunu iddia etti. Ayrıca İsrail'in uluslararası baskıları hafifletmek ve iç kamuoyundan gelen tepkileri bertaraf etmek amacıyla yardım konvoylarını kullanıldığını ifade etti. Bar'el, İsrail'in insani yardımları stratejik avantaj sağlamadığı sürece değerli olmadığını vurguladı.

04.03.2024 14:03
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İsrailli gazeteci Zvi Bar'el, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürmek amacıyla insani yardımları stratejik silah olarak kullandığını savundu.

Zvi Bar'el, Haaretz gazetesinde "Bir stratejisi olmaksızın İsrail, insani yardımı stratejik silah olarak kullanıyor." başlıklı yazı kaleme aldı.

Bar'el, "Dünyanın hiçbir yerinde insani yardımların savaşın yürütülmesi için stratejik araca dönüştürülmediği hatta çoğu zaman çatışmayı uzatmadığı savaş alanı neredeyse yok. Gazze savaşı da bu kuralın bir istisnası değildir." iddiasında bulundu.

İsrail'in zaman zaman göstermelik şekilde izin verdiğini belirttiği yardım konvoyu geçişlerine ilişkin Bar'el, söz konusu "stratejik silahın" İsrail tarafından uluslararası toplumdan gelen baskıları hafifletmek ve iç kamuoyundan yükselen tepkileri bertaraf etmek için kullanıldığını savundu.

Ayrıca Bar'el, İsrail'in "insani yardım silahının" ABD kamuoyu ile Cumhuriyetçiler ve Demokratlardan gelen eleştirileri bertaraf etmek adına kullanıldığına da dikkati çekti.

Bar'el, "İsrail, savaşı sürdürmesine izin veren şeyin gıda ve ilaç konvoyları ile su ve yakıt tedariki olduğunun farkında. Getirdiği stratejik avantajlar olmaksızın insani yardımın hiçbir değeri yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, insani yardımları stratejik silah olarak kullanıyor - Son Dakika

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