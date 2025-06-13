İsrail, İran'a Saldırı Düzenledi

İsrail, İran'a başlattığı son birkaç saatteki saldırılarında Tebriz, Hemedan ve Kirmanşah'ı vurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusuna yakınlığıyla bilinen "sepahnews" haber sitesi İsrail saldırılarını paylaştı.

Hemedan'da Nuje Hava Üssü 2 kez hedef alınırken, Tebriz Havalimanı yakınlarından patlama görüntüleri yansıdı. Kirmanşah'ta ise birkaç patlama sesi duyulduğu belirtildi.

Söz konusu saldırılara ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Öte yandan Doğu Azerbaycan Eyaleti (Tebriz) Kriz Yönetimi Müdürü, İsrail'in Tebriz'e saldırılarında 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve 12 kişinin yaralandığını söyledi.