İsrail, İran'a Sert Yanıt Hazırlıyor

(ANKARA) - ABD merkezli televizyon kanalı CNN'e konuşan İsrailli bir yetkili, "Kabinenin İran'ın füze saldırılarına yanıt vermek üzere acil toplandığını ve İsrail'in bir sonraki saldırı dalgasında daha sert bir karşılık vermeye hazırlandığını" açıkladı. İran'ın saldırılarında Tel Aviv'de patlamalar meydana gelirken, 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

CNN televizyon kanalına konuşan bir İsrailli yetkilinin aktardığına göre, İsrail kabinesi, İran'ın füze saldırısına verilecek yanıtı görüşmek üzere "acil olarak" toplanıyor. Yetkili, İsrail'in "İran'a yönelik bir sonraki saldırı dalgasında daha da tırmanmasının beklendiğini" belirterek daha güçlü bir karşı saldırının planlandığını belirtti.

İran, bu akşam İsrail'in daha önce İran'a düzenlediği saldırılara misilleme olarak İsrail'e 150'den fazla balistik füze ve 100'den fazla insansız hava aracı fırlattı. Bu saldırı, Tel Aviv ve Kudüs'te hava saldırısı sirenlerinin çalmasına neden oldu. Gelen tehditlerin çoğunun engellendiği, 7 İsrailli'nin yaralandığı bildirildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Effie Defrin, "İsrail'in savunma sistemlerinin aktif olarak tehditleri önlediğini ve devam eden tırmanışa hazırlandığını" doğruladı.