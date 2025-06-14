İsrail, İran'daki Füze Üssünü Vurdu

İsrail ordusu, İran'ın batısında Hürremabad'da karadan karaya balistik füzelerin depolandığı, fırlatma rampalarının bulunduğu yer altı askeri üssünü vurduğunu ileri sürdü.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu istihbaratı doğrultusunda savaş uçakları, Hürremabad vilayetinde yer altında tünellerde karadan karaya füzeler, seyir füzeleri ve çok sayıda füze fırlatma rampasının depolandığı noktayı vurdu.

İsrail ordusu, İran'ın batısında hedef aldıkları noktanın daha önce İran tarafından yayınlanan videoda yer aldığını savundu. İsrail ordusu, vurduğunu ileri sürdüğü alana ilişkin görüntüleri ve üç boyutlu bir animasyon yayınladı.

İsrail'in son saldırılarında ölen İran ordusu Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakri, İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı Hüseyin Selami'nin İran'ın yayınladığı videoda üstü açık askeri cipte füzelerin arasında gezdiği görülüyor.

??İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede şu ana kadar üç kişi hayatını kaybetti, 10'dan fazla bina hasar gördü, 150'den fazla kişi yaralandı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.