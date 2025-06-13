(ANKARA) - İsrail Savunma Kuvvetleri (İSK), İran'dan fırlatılan insansız hava araçların Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri tarafından engellendiği görüntüleri paylaştı.
İSK, İran'dan fırlatılan insansız hava araçlarının önlendiği anların görüntülerini paylaştı. Görüntüler, İSK'nin resmi sosyal medya hesabından, "İlk görüntüler: Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri, İran'dan fırlatılan insansız hava araçlarını önledi" notuyla paylaşıldı.
Son Dakika › Güncel › İsrail, İran İHA'larını Engelledi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?