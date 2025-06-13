İsrail, İran'ın Natanz Tesisine Saldırdı

İsrail ordusu, İran'ın Natanz Nükleer Tesisine saldırısında "ağır hasara yol açtıklarını" ileri sürdü.

İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamada, hava kuvvetleri savaş jetlerinin İsfahan eyaletindeki İran'ın en büyük nükleer tesisi Natanz'ı hedef aldığı aktarıldı.

Saldırılar sonucu, "çok katlı santrifüjlerin bulunduğu yeraltı alanı, elektrik odaları, destek unsurları, İran'ın nükleer faaliyetlerine devam etmesi için kritik altyapının zarar gördüğü" iddia edildi.

İsrail ordusu, Natanz Nükleer Tesisinde hedef aldığını ileri sürdüğü noktalara ilişkin bir infografik paylaştı.

İsrail güvenlik kabinesi dün akşam toplanmış, sabaha karşı Başbakan Binyamin Netanyahu, İran'a yönelik kapsamlı bir saldırı başlattıklarını açıklamıştı.