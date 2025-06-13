İsrail İran'ın Nükleer Programına Saldırdı

(ANKARA) - İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran'ın nükleer programını hedef alan "önleyici, hassas ve birleşik" bir saldırı başlattığını duyurdu. IDF tarafından yapılan açıklamada, İsrail Hava Kuvvetleri'ne (IAF) ait düzinelerce savaş uçağının İran'ın farklı bölgelerindeki nükleer tesisler de dahil olmak üzere onlarca askeri hedefi vurduğu belirtildi.

İDF tarafından yapılan açıklamada operasyonun ilk aşamasının tamamlandığı aktarıldı. İsrail'in vatandaşlarını koruma yükümlülüğü doğrultusunda hareket ettiğini belirtilen açıklamada, "IDF, İran'ın nükleer programını vurmak için önleyici, hassas, birleşik bir saldırı başlattı. Düzinelerce IAF jeti, İran'ın farklı bölgelerindeki nükleer hedefler de dahil olmak üzere düzinelerce askeri hedefe yönelik saldırıları içeren ilk aşamayı tamamladı. Bugün İran nükleer silah elde etmeye her zamankinden daha yakın. İran rejiminin elindeki kitle imha silahları İsrail Devleti ve tüm dünya için varoluşsal bir tehdittir. İsrail Devleti'nin vatandaşlarını savunmak için harekete geçme yükümlülüğünü yerine getirmekten başka seçeneği yoktur ve geçmişte yaptığımız gibi, bunu yapması gereken her yerde yapmaya devam edecektir" ifadesi kullanıldı.

IDF Sözcüsü Adraee Avichay, sosyal medya hesabından yaptıığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Acil Yükselen Aslan Operasyonu: Savunma Kuvvetleri İran'ın nükleer programını vurmak için önleyici bir saldırı başlattı. Savunma Kuvvetleri, siyasi düzeyden gelen talimatlar doğrultusunda, İran'ın nükleer programını vurmak ve İran rejiminin İsrail Devletine yönelik devam eden saldırganlığına karşılık vermek üzere, nitelikli istihbarata dayalı, kesin ve entegre bir önleyici saldırı başlatmıştır. Birkaç dakika önce onlarca savaş uçağı, İran'ın çeşitli bölgelerindeki nükleer hedefler de dahil olmak üzere İran rejimine ait onlarca askeri hedefe yönelik açılış saldırısını tamamladı.

İsrail halkı İç Cephe Komutanlığı'nın talimatlarına uymalıdır. Savunma Kuvvetleri ve ilgili makamlar, gerektiğinde hem savunma hem de saldırı amaçlı olarak çeşitli senaryolara hazırlıklı durumdadır.

İran rejimi yıllardır İsrail Devleti'ne karşı doğrudan ve dolaylı terör eylemlerini teşvik etmekte, nükleer silah edinme yolunda ilerlerken Orta Doğu'daki vekilleri aracılığıyla terör eylemlerini finanse etmekte ve yönlendirmektedir. İran rejimi, 7 Ekim olaylarından sorumlu Hamas terör örgütünün silahlandırılması ve finanse edilmesi de dahil olmak üzere, Demir Kılıç Savaşı'nın başlangıcından bu yana İsrail Devleti'ne karşı gerçekleştirilen tüm terör eylemlerinin başlangıç noktası olmuştur. İran rejimi kendi topraklarından yüzlerce roket atarak İsrail'e iki kez doğrudan saldırmıştır.

İran rejimi İsrail Devleti'ni yok etme hedefini açıkça ortaya koymuş, liderleri bunu ilan etmiş ve Orta Doğu'daki vekilleriyle birlikte bu hedefe ulaşmak için çalışmıştır. İran nükleer silaha sahip olmaya her zamankinden daha yakındır. İran rejiminin elindeki kitle imha silahları İsrail Devleti için varoluşsal bir tehdit, tüm dünya için de somut bir tehdittir. İsrail Devleti, kendisini yok etmeyi amaçlayan bir rejimin kitle imha silahlarına sahip olmasına izin vermeyecektir.

Savunma Kuvvetleri sahada ve iç cephede savaşa hazırlanmak için sürekli bir hazırlık süreci yürütmektedir. Sivillerin dokunulmazlığı savaşta önemli bir unsurdur. Savunma, gerektiği şekilde hareket etmeye devam etmeye hazırdır. İsrail Devleti vatandaşlarını korumak için harekete geçme görevine sahiptir ve geçmişte olduğu gibi gerekli olduğu her yerde bunu yapacaktır."