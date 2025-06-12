İsrail İskan Bakanı İstifa Etti - Son Dakika
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İsrail İskan Bakanı İstifa Etti

12.06.2025 18:26
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İskan Bakanı Yitzhak Goldknopf, Knesset'in feshi tasarısının reddedilmesi sonrası istifa etti.

İsrail İskan Bakanı Yitzhak Goldknopf, İsrail Meclisi'nin (Knesset) feshi için sunulan tasarının genel kuruldan geçmemesinin ardından kabineden istifa etti.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Haredilerin askere alınmasına karşı yasa çıkarılmaması nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu birçok kez istifayla tehdit eden Ultra-Ortodoks (Haredi) Birleşik Tevrat Yahudiliği lideri Goldknopf, hükümete istifasını sundu.

Goldknopf, meclisin feshi için sunulan tasarının genel kurulda kabul edilmemesini protesto ederek istifasını sunmasının ardından Knesset'e geri dönecek.

İki partiden oluşan Birleşik Tevrat Yahudiliği Partisi ittifakında bulunan Agudat Israel, milletvekillerinin hem hükümetten hem de koalisyondan ayrılarak muhalefet saflarına katılacaklarını açıkladı. Böylece, Netanyahu hükümetinin 120 sandalyeli meclisteki milletvekili sayısı da 64'e düştü.

Meclisin feshedilmesine ilişkin tasarı ön oylamadan geçmemesi nedeniyle 6 ay boyunca tekrar oylamaya sunulamayacak.

Öte yandan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun oğlu Yair, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovulduğu için memnunuz! Necef ve Celile'yi Araplara satmaktan başka bir şey yapmadı." ifadesini kullandı.

Haredilerin askere alınması tartışması

İsrail yasalarına göre 18 yaşını geçen herkesin zorunlu askerlik hizmetini yapması gerekirken, Haredilerin askerlikten muaf tutulması yıllardır ülkede tartışılıyor.

İsrail'in başta Gazze Şeridi olmak üzere 7 Ekim 2023'ten itibaren bölgede yükselen saldırganlığı nedeniyle asker ihtiyacı da artmaya başladı.

Gazze Şeridi'nde ateşkesi bozarak saldırıların yeniden başlamasıyla bu ihtiyaç ciddi şekilde hissedilirken ordunun 7 bini savaş bölgelerinde görev alacak şekilde olmak üzere 12 bin askere ihtiyaç duyduğu ifade ediliyor.

Geçen sene asker ihtiyacının artmasıyla askerlikten muaf Ultra Ortodoks Yahudi gençlerin orduya alınmasına yönelik çalışmalar, İsrail'in en tartışmalı konularından biri haline gelmişti.

İsrail Yüksek Mahkemesi, 25 Haziran 2024'te Haredi erkeklerin zorunlu askerlikten muaf tutulmasının yasal dayanağının bulunmadığına ve askerliğe uygun olanların göreve alınması gerektiğine karar vermişti.

Nüfusun yaklaşık yüzde 13'ünü oluşturan Harediler, zorunlu askerliğe karşı çıkıyor ve hayatlarını Tevrat çalışmalarına adadıklarını belirtiyorlar.

Netanyahu'nun Haredi koalisyon ortakları, Başbakan'a Haredilerin askerlikten muaf tutulacağı bir askerlik yasası çıkarılması için baskı yapıyordu.

Tartışmalar sonrasında muhalefetin sunduğu meclisin feshi tasarısına koalisyon ortağı Haredi partiler destek vereceklerini açıklasa da Şas Partisi ile Birleşik Tevrat Yahudiliği çatısı altındaki Tevrat Sancağı hükümetle anlaşmaya varmış, tasarı ön oylamada 61'e karşı 53 oyla reddedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail İskan Bakanı İstifa Etti - Son Dakika

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