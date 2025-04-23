İsrail Kabinesinde Gazze Tartışmaları - Son Dakika
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İsrail Kabinesinde Gazze Tartışmaları

İsrail güvenlik kabinesi, Gazze'ye insani yardım ulaştırılması konusunda sert tartışmalar yaşadı.

23.04.2025 15:47
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Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların geleceğini ve ateşkes müzakerelerini görüşmek için toplanan İsrail güvenlik kabinesinde, Gazze'ye insani yardım ulaştırılması konusunda hararetli tartışmalar çıktı.

İsrail medyası, kabinede başta aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich olmak üzere İsrailli bakanlar, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve güvenlik şefleri arasında yaşananları aktardı.

Kabine toplantısında Smotrich ile İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar ve Genelkurmay Başkanı Zamir arasında sert tartışmalar çıktı.

Aşırı sağcı Bakan, Genelkurmay Başkanı'nı azarladı

Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, Gazze Şeridi'ne insani yardımların ulaşmasının engellenmesi konusunda kabine üyeleri anlaşmazlık yaşadı.

Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın, "Şu an yardıma gerek yok, çünkü Gazze'de yeterince temel ihtiyaç malzemesi var." dediği, "buna karşın yardımların girişine ne zaman izin verileceği ve Hamas'a ulaşmasının nasıl engelleneceği konusunun tartışılması gerektiğini" söylediği aktarıldı.

Dağıtımın İsrail ordusu gözetiminde sivil Amerikan şirketleri aracılığıyla yapılabileceğini söyleyen Katz'a, Genelkurmay Başkanı Zamir, "İsrail askerleri yardımları dağıtmayacak." diye karşılık verdi.

Bu diyaloğa sinirlenen aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich, Genelkurmay Başkanı'nı azarladı.

Smotrich, "Ordu görev seçmez. Verilen görevi yapar. Neyi yapacağınızı biz, nasıl yapacağınızı siz belirleyeceksiniz. Eğer yapmıyorsanız, yapan birini getiririz." diyerek Zamir'i görevden almakla tehdit etti.

Filistinlilere yönelik şiddet ve aşırılık yanlısı düşünceleriyle bilinen Smotrich, Zamir'i Gazze'ye saldırıların yürütülme şekli nedeniyle de eleştirdi.

Araya giren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, tüm yorumları dinlediklerini ve perşembe günü tartışmak için tekrar bir araya geleceklerini söyledi.

Smotrich, Bar konuşurken salonu terk etti

İsrail'in Maariv gazetesinin haberine göre, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun görevden almak istediği Bar konuşmaya başladığında protesto etmek amacıyla salonu terk eden Smotrich, Zamir'i de sert sözleriyle provoke etti.

Smotrich'in, daha önce de yapacağını söylediği gibi Bar konuşmaya başladığında tuvalete gideceğini söyleyerek ayağa kalktığı ve salonu terk ettiği aktarıldı.

Bar, daha sonra söz aldığı sırada ise Yüksek Mahkeme'nin görevden alınmasını durdurmasına atıfla Smotrich'in, "Bar'ın Yüksek Mahkeme'nin himayesinde konuştuğunu" söylediği kaydedildi.

Smotrich'in, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması tartışıldığı sırada "saldırıların genişletilmesine yönelik bir karar çıkmamasına" sinirlenerek bakanlara ve güvenlik kademesine çıkıştığı belirtildi.

Kabine toplantısı hakkında basındaki haberler üzerine açıklama yayınlayan Smotrich, "Genelkurmay Başkanı hakkında bir şikayeti olmadığını, eleştirilerinin başta Başbakan Netanyahu olmak üzere siyasi kademeye olduğunu" söyledi.

Ben-Gvir de tartışmalara dahil oldu

Kabinedeki tartışmalara ABD'ye ziyaret gerçekleştiren bir diğer aşırı sağcı Bakan Itamar Ben-Gvir de sosyal medyadan yaptığı açıklamayla dahil oldu.

Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, İsrailli esirler Gazze'de olduğu sürece ne bir şirketin ne de İsrail ordusunun "zerre" yardım ulaştırmaması gerektiğini savundu.

Aşırı sağcı Bakan, yardımların girmesini engelleyerek "Hamas'ı dize getirebileceklerini" iddia etti.

İsrail, 2 Mart'tan itibaren 2 milyondan fazla Filistinlinin soykırımla mücadele ettiği Gazze Şeridi'ne herhangi insani yardım, yakıt veya ilaç girişine izin vermiyor.

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze'ye her türlü yardım malzemesi girişini engellediğini belirterek bunun Gazze halkı üzerindeki etkisinin korkunç olduğu konusunda uyarıyor.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze'de yayılan açlığın çocuklar üzerindeki etkisinin "dramatik" olduğunu ifade etmişti.

BM, uluslararası yardım kuruluşları, Gazze'de sağlık hizmetlerinin çökmek üzere olduğu, açlık, salgın hastalıkların yayılmaya başladığı, 7 Ekim'den bugüne en ağır insani koşulların yaşandığı uyarısı yapıyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Kabinesinde Gazze Tartışmaları - Son Dakika

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