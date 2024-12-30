İsrail ordusundan Kuneytra'daki belediye binasına baskın - Son Dakika
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İsrail ordusundan Kuneytra'daki belediye binasına baskın

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8 Aralık'ta Beşar Esad'ın devrilmesiyle Suriye'de işgale başlayan İsrail ordusu bu kez ülkenin güneybatısındaki Kuneytra iline baskın düzenledi. Kent merkezini ele geçip kamu kurum ve kuruluşlarına el koyan İsrail askerleri geçen hafta da kendilerine karşı gösteri düzenleyen kalabalığa ateş açıp 3 sivilin yaralanmasına neden olmuştu.

30.12.2024 15:16
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İsrail askerleri, Suriye'nin güneybatısındaki Kuneytra ilinde bulunan bir beldedeki belediye binasının boşaltılmasını istedi.
İsrail ordusu, Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından ülkenin güneyindeki işgalini sürdürüyor.

BİNA İÇİNDE ARAMA YAPTILAR

İşgal kapsamında, Kuneytra'nın Beas beldesinin belediye binasının boşaltılmasını isteyen İsrail askerleri, belediyede bulunan herkesi dışarı çıkarıp bina içinde arama yaptı.

İsrail ordusundan Kuneytra'daki belediye binasına baskın

GÖSTERİCİLERİN ÜZERİNE ATEŞ AÇTILAR

Geçen hafta da Kuneytra'nın Süveyse köyü sakinleri, İsrail'in ülke topraklarını işgal etmesine karşı gösteri düzenlemişti. Protestolar sırasında mevzilendikleri bölgelerden kalabalığın üzerine ateş açan İsrail askerleri, 3 sivilin yaralanmasına neden olmuştu.

İsrail ordusundan Kuneytra'daki belediye binasına baskın

İSRAİL'İN SURİYE'DEKİ SALDIRILARI

Suriye'de 27 Kasım'da şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık'ta 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı olarak İsrail ordusunun ülkeye saldırıları arttı. Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.

Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu. İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

İsrail ordusundan Kuneytra\'daki belediye binasına baskın
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail ordusundan Kuneytra'daki belediye binasına baskın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • osman şahin:
    Emevi caminde namaz kılmayla olmuyor demeki 70 25 Yanıtla
    Muhammet Karaçam:
    BEKLE VE GÖR. HERŞEYİN ZAMANI VAKTİ VAR OSMAN 1 0
  • Filozof sn.:
    htş midir nedir nerde hani israil at oynatıyor bence htş de bir abd israil maşasıdır olanlar bunu ispatlıyor htş israile tek kurşun atmadı hala ortada yok 62 15 Yanıtla
  • zz_berlin Ja:
    Evet Osmanlıcılar neredesiniz 44 29 Yanıtla
  • Hacıbey Akyüz:
    herkes zalimden yana 41 3 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    ne yetkileri var oe İsrail 26 3 Yanıtla
  • Mehmet Aydın:
    Netenyahu bu gidişle emevi caminide ziyaret etmesin Mescidi Aksayı yok etti nerede ise Demekki hamaset değil gerçeklerden kopmamak gerekiyor 12 4 Yanıtla
  • Ismail Yigit:
    Demek ki neymiş ? İsraile çekirdek kabuğu atamayan Teröristbaşını muhatap alan Bu ülkeye yar olmazmış 0 0 Yanıtla
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