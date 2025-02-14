İsrail, Lübnan'a Hava Saldırısı Düzenledi

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İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Lübnan'ın güneyindeki iki bölgeye hava saldırısı düzenledi.

AA muhabirinin aktardığı bilgiye göre, İsrail uçakları, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye ilçesinin Deyr Siryan ve Yahmur eş-Şakif beldeleri arasındaki bölge ile Sur ilçesine bağlı Zebkin Vadisi'ne hava saldırısı yaptı.

Resmi kaynaklar, henüz saldırılara ilişkin can kaybı ve yaralı bilgisi vermedi.

İsrail, bölgede Hizbullah'a ait silahların olduğunu iddia etti

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Hizbullah'a ait askeri bölgelere saldırı düzenlendiği iddia edildi.

Saldırı düzenlenen bölgelerdeki faaliyetlerin İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes anlaşmasının "açık bir ihlali" olduğu öne sürülen açıklamada, saldırıların Hizbullah'ın yeniden silahlanma ve güçlenme girişimlerini engelleme amacı taşıdığı savunuldu.