İsrail, Lübnan'da Bir Askerini Kaybetti

Güncel

İsrail, karadan ve havadan saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'da bir askerinin daha öldüğünü duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda bir askerin öldüğü belirtildi.

Açıklamada, çavuş rütbesindeki yedek askerin bugün erken saatlerde yaşanan çatışmalarda öldüğü aktarıldı.

İsrail makamları, Lübnan'daki çatışmalarda kaç askerinin öldüğüne dair veri yayınlamıyor.

İsrail ordusu, 30 Eylül'de Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başladığını bildirmişti.