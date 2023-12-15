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İsrail, Lübnan'da Hizbullah hedeflerine saldırdı - Son Dakika
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İsrail, Lübnan'da Hizbullah hedeflerine saldırdı

İsrail ordusu, Lübnan'da Hizbullah'a ait askeri hedeflere helikopter ve insansız hava araçlarıyla saldırı düzenledi. Saldırıda, İsrail'in kuzeyine roket saldırısı için kullanılan bir alan ve askeri bölge dahil çok sayıda Hizbullah hedefine operasyon yapıldığı belirtildi. Çatışmalar sonucunda 107 Hizbullah mensubu ile 6 İsrail askeri öldü, Lübnan'da 24 ve İsrail'de 5 sivil hayatını kaybetti.

İsrail, Lübnan\'da Hizbullah hedeflerine saldırdı
15.12.2023 - 21:45,
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İsrail ordusu, Lübnan'da Hizbullah'a ait "askeri hedeflere" helikopter ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediğini duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, askeri helikopter ve hava kuvvetlerine ait İHA'lar ile gerçekleştirilen saldırıda, "İsrail'in kuzeyine roket saldırısı için kullanılan bir alan ve askeri bölge dahil çok sayıda Hizbullah hedefine yönelik operasyon yapıldığı" belirtildi.

Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki bazı bölgelere yönelik saldırının tespit edildiği kaydedilen açıklamada, bunun üzerine söz konusu saldırının düzenlendiği ifade edildi.

Öte yandan, İsrail ordusu ülkenin kuzeyinde "düzenli ve yedek" kuvvetlerin etkinliğinin artırılacağı bilgisini verdi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 107 Hizbullah mensubu ile 6 İsrail askeri öldü.

Ayrıca çatışmalar nedeniyle Lübnan'da 24, İsrail'de ise 5 sivil hayatını kaybetti.

Kaynak: AA
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İhlas Haber Ajansı, Lübnan, İsrail, Son Dakika

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