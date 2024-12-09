İsrail, Lübnan'da Hizbullah Hedeflerine Saldırdı

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(ANKARA) - İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Adraee Avichay, Lübnan'da Hizbullah hedeflerine yönelik hava saldırısı düzenlediklerini duyurdu.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Sözcüsü Adraee Avichat X hesabından yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın İsrail'e yönelik tehdit oluşturduğu gerekçesiyle Lübnan'ın güneyinde operasyon düzenlediğini duyurdu.

Açıklamaya göre, İsrail Hava Kuvvetleri, Lübnan'ın güneyinde bir silah deposunda bulunan Hizbullah militanlarına yönelik hava saldırısı gerçekleştirdi. Bu militanların, son birkaç ay boyunca İsrail Savunma Kuvvetleri'ne ve İsrail vatandaşlarına yönelik terörist planlar hazırladığı iddia edildi. Sözcü ayrıca, gün boyunca Hizbullah militanlarının etkisiz hale getirildiğini ve tehditleri ortadan kaldırdığını belirtti.

Açıklamada İsrail Savunma Kuvvetleri'nin, Lübnan ile varılan ateşkes anlaşmalarına bağlı kalmaya devam ettiği fakat bölgedeki tehditlere karşı gerekli önlemleri almayı sürdüreceği vurgulandı.