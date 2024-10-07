İsrail, Lübnan\'da Tahliye Uyarısı Yaptı

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(ANKARA) - İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Avichay Adraee yaptığı paylaşımla Burj el-Barajneh güney mahallesi sakinlerine bölgeyi tahliye etme uyarısı yaptı. Kısa süre içinde bölgeye operasyon yapılacağını açıklayan Sözcü Adraee'nin açıklamaları sonrası Lübnan'da birçok nokta bombalanmaya başlandı.

İsrail'in Lübnan'da devam eden operasyonlarına ilişkin İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Avichay Adraee'den Burj El-Barajneh'in güney mahallesi sakinlerine tahliye uyarısı geldi. X hesabı üzerinden açıklama yapan Sözcü şu ifadelere yer verdi:

"Güney banliyö Burj el-Barajneh ve Beyrut sakinlerine, özellikle haritalarda belirtilen binalarda ve onlara bitişik olanlarda acil bir uyarı: Hizbullah tesislerinin ve çıkarlarının yakınında bulunuyorsunuz ve İsrail Savunma Kuvvetleri yakın gelecekte bunlara karşı harekete geçecek. Kendi güvenliğiniz ve aile üyelerinizin güvenliği için bu binaları ve bitişiğindekileri derhal tahliye etmeli ve bunlardan en az 500 metre mesafe uzak durmalısınız."

İsrail'in Lübnan'a bombardımanı başladı

İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Avichay Adraee'nin açıklamalarından yaklaşık 40 dakika sonra İsrail'in Beyrut'a yönelik bombardımanı başladı. İsrailli kaynaklardan yapılan açıklamalarda Hizbullah karargahının hedef alındığı duyuruldu.