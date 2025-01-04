İsrail, Lübnan'dan Çekilme Süresini 90 Gün Uzatmayı Planlıyor - Son Dakika
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İsrail, Lübnan'dan Çekilme Süresini 90 Gün Uzatmayı Planlıyor

İsrail, Lübnan'daki çekilme süresini 60 günden 90 güne uzatmayı düşünüyor. Durum Lübnan'da rahatsızlık yarattı.

04.01.2025 15:47
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İsrail'in, ateşkes uyarınca 60 gün olan Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelerden çekilme süresini 90 güne uzatma niyetinde olduğu belirtildi.

Lübnan'ın El-Ahbar gazetesinde, Ateşkesi Denetleme Komitesi Başkanı ABD'li Tümgeneral Jasper Jeffers'ın, Lübnanlı yetkililere, Lübnan ordusunun patlamamış savaş mühimmatlarını yavaş temizlediğini, bu sebeple "İsrail'in Hizbullah'ın tesislerini kontrol etme yönündeki kara operasyonu hedeflerini uygulamaya zaman ayırması gerektiğini" söylediği belirtildi.

ABD'li Tümgeneral Jeffers'ın, Lübnan'ın güneybatısındaki bazı beldelere Lübnan ordusunun hazır olmasına rağmen konuşlanmasını engellediği ifade edildi.

Jeffers'ın, İsrail'in Hizbullah'ın saldırı kapasitesini ortadan kaldırma hedefini garanti altına almak için 60 günlük çekilme süresini 90 güne uzatma niyetinde olduğuna, hatta çekilme sürecinin Nisan ayına kadar sarkabileceğine işaret ettiğine dikkati çekildi.

Lübnan ordusu ve bazı Lübnanlı yetkililerin durumdan rahatsız olduğu ve 6 Ocak'ta yapılacak Jeffers, Fransa ve UNIFIL'in de katılacağı koordinasyon toplantısının ertelendiği öne sürüldü.

Lübnan ordusunun, 6 Ocak'ta, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein'in de katılma ihtimali bulunan Ateşkesi Denetleme Komisyonu toplantısı öncesi iyi niyet gösterilmesi talebinde bulunarak, İsrail ordusunun Nakura'da çekilmesi talebini yinelediği belirtildi.

İsrail'in Lübnan'dan çekilmeyeceğini ABD'ye iletmesi bekleniyor

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde İsrail'in, "Lübnan ordusunun anlaşma şartlarını yerine getirmemesi ve Hizbullah'ın bölgede yeniden güçlenmeye çalışması" sebebiyle ateşkes anlaşmasında öngörülen ve Ocak ayının sonunda biten 60 günlük sürenin ardından Lübnan'dan çekilmeyeceği mesajını ABD'ye iletmesinin beklendiği aktarıldı.

İsrail'in, Ateşkesi Denetleme Komitesi aracılığıyla yaptığı bilgilendirme üzerine Lübnan ordusunun Hizbullah hedeflerine saldırmadığı ve Lübnan'ın güneyindeki beldelere konuşlanmasının "çok yavaş" sürdürdüğü ifade edildi.

Haberde, "İsrail'in ayrıca ABD'ye, sınıra yakın Lübnan köylerinde yaşayanların evlerine dönmelerine izin vermeyeceği mesajını iletmesi bekleniyor." ifadesi kullanıldı.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girdi.

Anlaşmanın ikinci maddesinde, "Lübnan hükümeti, Hizbullah veya Lübnan topraklarında bulunan diğer tüm silahlı grupların İsrail'e karşı herhangi bir operasyon düzenlemesini engelleyecek ve İsrail de Lübnan'da sivil, askeri veya devlete ait hedeflere kara, deniz veya havadan herhangi bir askeri saldırıda bulunmayacak." ifadesi yer aldı.

Anlaşma uyarınca Lübnan ordusunun, 60 gün içinde İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması öngörülüyor.

Ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesi'nde Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ile Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ile ABD yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Lübnan'dan Çekilme Süresini 90 Gün Uzatmayı Planlıyor - Son Dakika

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