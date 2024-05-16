İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırı sonucunda Kefer Kila kasabasında dumanlar yükseliyor

Güncel

KEFER KİLA, 16 Mayıs (Xinhua) -- İsrail saldırısının ardından Lübnan'ın Kefer Kila kasabasında yükselen dumanlar, 14 Mayıs 2024.

Kaynaklara göre İsrail güçleri, Lübnan'ın doğu ve batı bölgelerindeki 8 kasaba ve köye 10 hava saldırısı düzenlerken, güneydeki sınır bölgesinde 12 kasaba ve köye yaklaşık 50 top mermisi attı. (Fotoğraf: Taher Abu Hamdan/Xinhua)