İsrail ordusu Lübnan'ın Gaziyye beldesini hedef aldı - Son Dakika
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İsrail ordusu Lübnan'ın Gaziyye beldesini hedef aldı

İsrail ordusu Lübnan\'ın Gaziyye beldesini hedef aldı

İsrail ordusunun Lübnan'ın Sayda kentinin güneyindeki Gaziyye beldesindeki bazı bölgeleri hedef aldığı belirtildi. Al Mayadeen TV'nin haberine göre, İsrail'e ait savaş uçakları Gaziyye'yi vurdu. Saldırı sonrası belde merkezinde büyük dumanlar yükseldi. Saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

19.02.2024 18:33
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İsrail ordusunun Lübnan'ın Sayda kentinin güneyindeki Gaziyye beldesindeki bazı bölgeleri hedef aldığı belirtildi.

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi'ne yakınlığıyla bilinen Al Mayadeen TV'nin geçtiği habere göre, İsrail'e ait savaş uçakları sahil kenti Sayda'nın güneyinde yer alan Gaziyye'yi hedef aldı.

Saldırı sonrası yayınlanan görüntülerde belde merkezindeki birçok noktadan büyük dumanların yükseldiği görülüyor.

Gaziyye beldesi Sayda kentinden yaklaşık 5 kilometre mesafede yer alıyor.

Saldırıya ilişkin Lübnan ve İsrail ordusundan henüz bir açıklama gelmedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail ordusu Lübnan'ın Gaziyye beldesini hedef aldı - Son Dakika

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