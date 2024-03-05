İsrail, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah hedeflerine hava saldırısı düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah hedeflerine hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait hedeflere hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Saldırılar, İsrail'in Lübnan sınırı yakınındaki Margaliot bölgesine füze fırlatılmasına karşılık olarak gerçekleştirildi. Hedefler arasında askeri binalar ve Hizbullah'ın kullandığı bir askeri karargah da bulunuyordu. Saldırı sonucunda can kaybı yaşanmazken, Taylandlı 2 işçi yaralandı. İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmalarda bugüne kadar birçok ölü ve yaralı meydana geldi.

05.03.2024 05:37  Güncelleme: 05:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde üç bölgede Hizbullah'a ait hedeflere hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güneydeki Bint Cubeyl, Es-Sultaniye ve Sıddıkin bölgelerinde Hizbullah'a ait hedeflere hava saldırıları düzenlediği kaydedildi.

Hava saldırılarının, dün sabah İsrail'in Lübnan sınırı yakınındaki Margaliot bölgesine füze fırlatılmasına karşılık olarak düzenlendiği ifade edilen açıklamada, saldırılan hedefler arasında askeri binalar ve Hizbullah'ın kullandığı bir askeri karargahın da yer aldığı aktarıldı.

Açıklamada, kısa bir süre önce ülkenin kuzeyinde sirenlerin çalmasının ardından Lübnan topraklarından İsrail topraklarına doğru 10'a yakın füzenin atıldığının tespit edildiği, bunların bir kısmının imha edildiği ve herhangi bir can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın dünkü haberinde, Lübnan topraklarından İsrail'in Margaliot yerleşim birimine anti tank füzesiyle düzenlenen saldırıda bir kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı tarafından yapılan açıklamada ise Lübnan topraklarından gerçekleştirilen füze saldırısı sonucu Taylandlı 2 işçinin yaralandığı ifade edilmişti.

İsrail ordusu ile Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten beri Lübnan'ın güneyinde yaşanan çatışmalarda 232 Hizbullah mensubu, 45 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas ve 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.

Kaynak: AA

Lübnan, İsrail, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah hedeflerine hava saldırısı düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Kolombiya'da Clan del Golfo'nun liderlerinden biri gözaltına alındı
    04:52 Kolombiya'da Clan del Golfo'nun liderlerinden biri gözaltına alındı

    Kolombiya'da ülkenin en büyük silahlı gruplarından Clan del Golfo'nun liderlerinden olan 'El Mocho' lakaplı uyuşturucu kaçakçısı Federico Cardona, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Operasyonda, El Mocho ve adamlarıyla birlikte 2 kilo sıvı kokain ve 1 kilodan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi. El Mocho'nun ABD'ye iade edilip edilmeyeceği ise önümüzdeki haftalarda netlik kazanacak.

  • Burdur'da Alkollü Sürücünün Kontrolden Çıkan Otomobili Şarampole Devrildi
    04:23 Burdur'da Alkollü Sürücünün Kontrolden Çıkan Otomobili Şarampole Devrildi

    Burdur'da alkollü sürücünün kullandığı otomobilin kontrolden çıkarak şarampole devrildiği kazada 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Kazada, araç içerisinde bulunan alkol şişeleri dikkat çekti. Yaralılar, ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

  • Burdur'da Otomobil Şarampole Devrildi: 3 Yaralı
    04:19 Burdur'da Otomobil Şarampole Devrildi: 3 Yaralı

    Burdur'da Yusuf S. idaresindeki bir otomobil, Isparta-Burdur kara yolu Antalya kavşağı yakınında şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü Yusuf S. ile otomobilde bulunan Kerem A. ve Ahmet A. Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Kerem A'nın hayati tehlikesi bulunuyor.

  • Almanya'da Hastaneye Giren Kadın Meşale Yakıp Kendini Odaya Kilitledi
    04:05 Almanya'da Hastaneye Giren Kadın Meşale Yakıp Kendini Odaya Kilitledi

    Almanya'nın Aachen kentinde bulunan Luisen Hastanesine giren 65 yaşındaki bir kadın, meşale yakarak ameliyathane kısmına attıktan sonra kendisini bir hasta odasına kilitledi. Polis, kadını gözaltına aldı ve herhangi bir yaralanma olmadığını açıkladı. Olayın nedeni hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı.

  • Samsun'da kaza sonrası kaçan sürücü polis memurunu çarptı, şehit oldu
    04:00 Samsun'da kaza sonrası kaçan sürücü polis memurunu çarptı, şehit oldu

    Samsun-Ankara kara yolu İlkadım ilçesi Toybelen mevkisinde karıştığı kaza sonrası kaçan otomobil, Havza ilçesi üniversite kavşağında polis memuru Orhan Mutlu'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle hayatını kaybeden Mutlu'nun ön camına çarptığı polis aracında bulunan diğer polis memuru yaralandı. Şüpheli sürücü ve yanındaki kişi jandarma tarafından yakalandı.

  • Gazze'de Çocuklar Açlıktan Ölüyor
    03:46 Gazze'de Çocuklar Açlıktan Ölüyor

    Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de çocukların açlıktan öldüğünü belirtti. Ghebreyesus, bölgedeki hastane binalarının da yıkıldığını aktardı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yetersiz beslenme ve susuzluktan dolayı en az 15 çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı. BM yardım yetkilileri ise Gazze Şeridi'nde gıda güvensizliği ve beslenme yetersizliği sorununa dikkat çekti.


00:07 Çanakkale’nin Yenice ilçesinde 4,9 büyüklüğündeki deprem kamerada Çanakkale'nin Yenice ilçesinde 4,9 büyüklüğündeki deprem kamerada
22:32 Fransa, kürtaj hakkını anayasal güvence altına alan ilk oldu Fransa, kürtaj hakkını anayasal güvence altına alan ilk oldu
21:41 Çanakkale’de 4,9 büyüklüğünde deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi Çanakkale'de 4,9 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi
20:56 Putin’in nükleer tehdidi sonrası Macron geri adım attı: Ukrayna’ya asker gönderme planımız yok Putin'in nükleer tehdidi sonrası Macron geri adım attı: Ukrayna'ya asker gönderme planımız yok
20:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası muhalefete yüklendi: Emeklilerimizin kafasını karıştırıyorlar Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası muhalefete yüklendi: Emeklilerimizin kafasını karıştırıyorlar
23:22 Çanakkale’deki 4,9’luk deprem nedeniyle Bursa’da 2. kattan atlayan vatandaş hayatını kaybetti Çanakkale'deki 4,9'luk deprem nedeniyle Bursa'da 2. kattan atlayan vatandaş hayatını kaybetti
23:00 Çanakkale’deki deprem sonrası Ahmet Ercan’dan korkutan uyarı Çanakkale'deki deprem sonrası Ahmet Ercan'dan korkutan uyarı
22:30 Çanakkale ve Balıkesir’de depremi hisseden vatandaşlar sokağa çıktı Çanakkale ve Balıkesir'de depremi hisseden vatandaşlar sokağa çıktı
21:27 Prof. Dr. Recep Yıldızhan, yeniden TÜMBİAD Genel Başkanı seçildi Prof. Dr. Recep Yıldızhan, yeniden TÜMBİAD Genel Başkanı seçildi
21:06 ABD’nin İsrail büyükelçiliği personeli Kudüs’te ölü bulundu ABD'nin İsrail büyükelçiliği personeli Kudüs'te ölü bulundu
19:44 Taner Tolga Tarlacı GKRY’de tutulduğu cezaevinden Yasin Obuz’a seslendi: Çok kötü durumdayım, beni çıkar Taner Tolga Tarlacı GKRY'de tutulduğu cezaevinden Yasin Obuz'a seslendi: Çok kötü durumdayım, beni çıkar
19:43 Eşi ve engelli oğlunu öldüren yaşlı adamın cinayeti işleme sebebi emekli maaşı çıktı Eşi ve engelli oğlunu öldüren yaşlı adamın cinayeti işleme sebebi emekli maaşı çıktı
19:29 Karabük’te genç kadın sitenin duvarından düşerek yaşamını yitirdi Karabük'te genç kadın sitenin duvarından düşerek yaşamını yitirdi
19:06 ’’Yeniden Refah seçimden önce adaylarını çekecek’’ iddiasına Mehmet Altınöz’den jet yalanlama: Bu tür iddiaları şiddetle kınıyoruz ''Yeniden Refah seçimden önce adaylarını çekecek'' iddiasına Mehmet Altınöz'den jet yalanlama: Bu tür iddiaları şiddetle kınıyoruz
18:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörü çembere alıyoruz, bu yaz Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi çözüme kavuşturacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörü çembere alıyoruz, bu yaz Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi çözüme kavuşturacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2024 05:40:06. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah hedeflerine hava saldırısı düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement