İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde üç bölgede Hizbullah'a ait hedeflere hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.
Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güneydeki Bint Cubeyl, Es-Sultaniye ve Sıddıkin bölgelerinde Hizbullah'a ait hedeflere hava saldırıları düzenlediği kaydedildi.
Hava saldırılarının, dün sabah İsrail'in Lübnan sınırı yakınındaki Margaliot bölgesine füze fırlatılmasına karşılık olarak düzenlendiği ifade edilen açıklamada, saldırılan hedefler arasında askeri binalar ve Hizbullah'ın kullandığı bir askeri karargahın da yer aldığı aktarıldı.
Açıklamada, kısa bir süre önce ülkenin kuzeyinde sirenlerin çalmasının ardından Lübnan topraklarından İsrail topraklarına doğru 10'a yakın füzenin atıldığının tespit edildiği, bunların bir kısmının imha edildiği ve herhangi bir can kaybı yaşanmadığı belirtildi.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın dünkü haberinde, Lübnan topraklarından İsrail'in Margaliot yerleşim birimine anti tank füzesiyle düzenlenen saldırıda bir kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı belirtilmişti.
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı tarafından yapılan açıklamada ise Lübnan topraklarından gerçekleştirilen füze saldırısı sonucu Taylandlı 2 işçinin yaralandığı ifade edilmişti.
İsrail ordusu ile Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten beri Lübnan'ın güneyinde yaşanan çatışmalarda 232 Hizbullah mensubu, 45 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas ve 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.
Son Dakika › Güncel › İsrail, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah hedeflerine hava saldırısı düzenledi - Son Dakika
Kolombiya'da ülkenin en büyük silahlı gruplarından Clan del Golfo'nun liderlerinden olan 'El Mocho' lakaplı uyuşturucu kaçakçısı Federico Cardona, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Operasyonda, El Mocho ve adamlarıyla birlikte 2 kilo sıvı kokain ve 1 kilodan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi. El Mocho'nun ABD'ye iade edilip edilmeyeceği ise önümüzdeki haftalarda netlik kazanacak.
Burdur'da alkollü sürücünün kullandığı otomobilin kontrolden çıkarak şarampole devrildiği kazada 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Kazada, araç içerisinde bulunan alkol şişeleri dikkat çekti. Yaralılar, ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burdur'da Yusuf S. idaresindeki bir otomobil, Isparta-Burdur kara yolu Antalya kavşağı yakınında şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü Yusuf S. ile otomobilde bulunan Kerem A. ve Ahmet A. Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Kerem A'nın hayati tehlikesi bulunuyor.
Almanya'nın Aachen kentinde bulunan Luisen Hastanesine giren 65 yaşındaki bir kadın, meşale yakarak ameliyathane kısmına attıktan sonra kendisini bir hasta odasına kilitledi. Polis, kadını gözaltına aldı ve herhangi bir yaralanma olmadığını açıkladı. Olayın nedeni hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı.
Samsun-Ankara kara yolu İlkadım ilçesi Toybelen mevkisinde karıştığı kaza sonrası kaçan otomobil, Havza ilçesi üniversite kavşağında polis memuru Orhan Mutlu'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle hayatını kaybeden Mutlu'nun ön camına çarptığı polis aracında bulunan diğer polis memuru yaralandı. Şüpheli sürücü ve yanındaki kişi jandarma tarafından yakalandı.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de çocukların açlıktan öldüğünü belirtti. Ghebreyesus, bölgedeki hastane binalarının da yıkıldığını aktardı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yetersiz beslenme ve susuzluktan dolayı en az 15 çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı. BM yardım yetkilileri ise Gazze Şeridi'nde gıda güvensizliği ve beslenme yetersizliği sorununa dikkat çekti.
Sizin düşünceleriniz neler ?