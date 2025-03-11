I·SRAI·L-LÜBNAN SINIRI, 11 Mart (Xinhua) -- İsrail'in Lübnan sınırı boyunca görülen beton duvarlar, 10 Mart 2025.
Lübnan ordusu tarafından pazartesi günü yapılan açıklamada, İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği son silahlı saldırılarda bir Lübnan askerinin hayatını kaybettiği ve bir sivilin yaralanarak İsrail topraklarına götürüldüğü belirtildi. (Fotoğraf: Gil Cohen Magen/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › İsrail-Lübnan Sınırında Gerilim - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?