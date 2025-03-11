İsrail-Lübnan Sınırında Gerilim

I·SRAI·L-LÜBNAN SINIRI, 11 Mart (Xinhua) -- İsrail'in Lübnan sınırı boyunca görülen beton duvarlar, 10 Mart 2025.

Lübnan ordusu tarafından pazartesi günü yapılan açıklamada, İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği son silahlı saldırılarda bir Lübnan askerinin hayatını kaybettiği ve bir sivilin yaralanarak İsrail topraklarına götürüldüğü belirtildi. (Fotoğraf: Gil Cohen Magen/Xinhua)