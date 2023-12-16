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İsrail, Lübnan sınırında İHA düşürdü - Son Dakika
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İsrail, Lübnan sınırında İHA düşürdü

İsrail ordusu, Lübnan sınırı yakınlarından gelen bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü ve bir diğerinin de uzaklaştırıldığını açıkladı. İsrail ordusu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, 'Ülkenin kuzeyinden sızan bir düşman İHA'sı uyarı sonrasında uzaklaştırıldı.' ifadelerine yer verildi. Açıklamada, başka bir İHA'nın İsrail'in kuzeyindeki Yukarı Celile'deki Margaliot bölgesine düşürüldüğü belirtilirken, İsrail güçlerinin Lübnan tarafını topçu ateşiyle bombaladığı kaydedildi. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında, 8 Ekim'den bu yana İsrail-Lübnan sınırında çatışmalar yaşanıyor. Bu çatışmalarda şu ana kadar 108 Hizbullah mensubu ile 6 İsrail askeri öldü. Ayrıca çatışmalar nedeniyle Lübnan'da 24, İsrail'de 5 sivil hayatını kaybetti.

İsrail, Lübnan sınırında İHA düşürdü
16.12.2023 - 15:27,
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İsrail ordusu, Lübnan sınırı yakınlarından gelen bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü ve bir diğerinin de uzaklaştırıldığını açıkladı.

İsrail ordusu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Ülkenin kuzeyinden sızan bir düşman İHA'sı uyarı sonrasında uzaklaştırıldı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, başka bir İHA'nın İsrail'in kuzeyindeki Yukarı Celile'deki Margaliot bölgesine düşürüldüğü belirtilirken, İsrail güçlerinin Lübnan tarafını topçu ateşiyle bombaladığı kaydedildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında, 8 Ekim'den bu yana İsrail-Lübnan sınırında çatışmalar yaşanıyor. Bu çatışmalarda şu ana kadar 108 Hizbullah mensubu ile 6 İsrail askeri öldü.

Ayrıca çatışmalar nedeniyle Lübnan'da 24, İsrail'de 5 sivil hayatını kaybetti.

Kaynak: AA
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İhlas Haber Ajansı, Lübnan, İsrail, Son Dakika

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