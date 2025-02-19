İsrail, Lübnan Sınırından Çekildi

Güncel

İSRAİL-LÜBNAN SINIRI, 19 Şubat (Xinhua) -- İsrail sınırından çekilen fotoğrafta, Lübnan'ın güneyinde devriye gezen İsrail askerleri görülüyor, 18 Şubat 2025.

İsrail hükümetinden bir yetkili, Hizbullah ile varılan ateşkes anlaşması uyarınca bölgeden tam çekilme için tanınan sürenin sona ermesine rağmen İsrail ordusunun salı günü Lübnan'ın güney sınır bölgelerinden çekildiğini, ancak 5 noktada kalmaya devam edeceğini söyledi. (Fotoğraf: Ayal Margolin/JINI/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)