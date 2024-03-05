İsrail, Mescid-i Aksa'da Filistinlilerin ibadetini kısıtlamayacak - Son Dakika
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İsrail, Mescid-i Aksa'da Filistinlilerin ibadetini kısıtlamayacak

İsrail hükümeti, ramazan ayında Mescid-i Aksa'da Filistinlilerin ibadet etmesine kısıtlama getirmeyeceğini açıkladı. Kararın güvenlik durumuna bağlı olarak gözden geçirileceği belirtildi. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise bu kararın İsraillilerin hayatını tehlikeye attığını ve Hamas'ın zafer kazandığına ilişkin bir tablo oluşabileceğini iddia etti.

05.03.2024 22:41  Güncelleme: 22:42
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İsrail hükümeti, iktidar ortağı aşırı sağcıların talebinin aksine ramazan ayında işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da Filistinlilerin ibadet etmesine kısıtlama getirmeyeceğini ileri sürdü.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, hükümet üyeleri ve güvenlik yetkilileriyle Filistinlilerin ramazanda Mescid-i Aksa'ya girişlerine ilişkin yaptığı toplantıdan çıkan kararlar paylaşıldı.

Ramazanın ilk haftasında önceki yıllarda olduğu gibi aynı sayıda Filistinlinin Mescid-i Aksa'ya girişine izin verileceği kaydedilen açıklamada, kararın ramazanda düzenlenecek haftalık güvenlik ve asayişe ilişkin durum değerlendirmesiyle gözden geçirileceği belirtildi.

Öte yandan, İsrail'in Kanal 12 televizyonu, Netanyahu hükümetinin söz konusu kararının ardından İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, "Geçmiş yıllarda olduğu gibi ramazan ayında da Tapınak Tepesi'ne (Mescid-i Aksa) hac ziyaretine izin verilmesi kararı, Başbakan Netanyahu ve küçük kabinenin 7 Ekim'de hiçbir şey yaşanmadığını düşündüğünü gösteriyor." yorumunu yaptığını aktardı.

Ayrıca Kanal 12, Ben-Gvir'in ramazanda Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişlerine herhangi bir kısıtlama getirilmemesi kararının İsraillilerin hayatını tehlikeye attığını ve Hamas'ın zafer kazandığına ilişkin bir tablonun ortaya çıkmasına neden olabileceğini iddia ettiği kaydedildi.

Ben-Gvir, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise "Hamas'ın Mescid-i Aksa'da kutlama yapması"nın İsrail'in zafer kazanmadığı anlamına geleceğini savundu.

İsrail kimliği taşıyan Filistinliler, Batı Şeria'da yaşayan Filistinli kadınlar ve 50 yaş üstü erkekler geçen yıl Mescid-i Aksa'ya girebiliyordu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Mescid-i Aksa'da Filistinlilerin ibadetini kısıtlamayacak - Son Dakika

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