İsrail, Netanyahu ve Gallant hakkında yakalama kararını önlemek için adımlar atıyor - Son Dakika
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İsrail, Netanyahu ve Gallant hakkında yakalama kararını önlemek için adımlar atıyor

İsrail yönetimi, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında yakalama kararı almasını önlemek için atılabilecek adımları görüşüyor. Başbakanlık Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Netanyahu'nun UCM Başsavcısı Kerim Han'ın başvurusunun ele alındığı bir toplantı gerçekleştirdiği belirtildi.

15.08.2024 22:47
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İsrail yönetiminin Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında yakalama kararı almasını önlemek için atılabilecek adımları görüştüğü belirtildi.

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun Başsavcı Gali Baharav-Miara'nın aralarında bulunduğu bazı yetkililerle bir araya geldiği ifade edildi.

Görüşmede, UCM Başsavcısı Kerim Han'ın Netanyahu ve Gallant hakkında yakalama kararı başvurusunun ele alındığı kaydedildi.

Başsavcı Baharav-Miara'nın İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki insani durumu incelemek üzere bir soruşturma komisyonu kurmasını önerdiği aktarıldı.

Ancak Baharav-Miara'nın soruşturma komisyonu kurulsa bile UCM Başsavcısı Han'ın başvurusunun iptal edilmesini sağlayabileceklerinden emin olmadığını dile getirdiği belirtildi.

Öte yandan Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, Baharav-Miara ve bazı İsrailli uzmanların UCM'nin yakalama kararı almasını engellemenin tek yolunun İsrail tarafından Gazze'deki insani durumu soruşturmak amacıyla "bağımsız" bir komisyon kurmasından geçtiğini savunduğu ifade edildi.

Bu nedenle Baharav-Miara ve bazı İsrailli uzmanların Netanyahu'ya söz konusu komisyonun kurulması için baskı yaptığı ileri sürüldü.

UCM Başsavcısı Han da 20 Mayıs'ta, Netanyahu ve Gallant hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunduğunu bildirmişti.

Han, Netanyahu ve Gallant'ın 8 Ekim 2023'ten itibaren Gazze Şeridi'nde "savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan cezai sorumluluk taşıdığına inanmak için makul gerekçeler bulunduğunu" açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Netanyahu ve Gallant hakkında yakalama kararını önlemek için adımlar atıyor - Son Dakika

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