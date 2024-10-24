İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda 5 askerinin daha öldüğünü duyurdu.
Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda 5 askerin öldüğü, 4'ü ağır 7 askerin de ağır yaralandığı ifade edildi.
Karadan işgalin başladığı 30 Eylül'den bu yana Lübnan'daki çatışmalarda ölen İsrail askeri sayısı 24 oldu.
İsrail ordusu, 30 Eylül'de Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun" kara saldırılarına başladığını bildirmişti.
Son Dakika › Güncel › İsrail Ordusu: 5 Asker Daha Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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