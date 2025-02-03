İsrail Ordusu Batı Şeria'da Operasyonlarına Devam Ediyor - Son Dakika
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İsrail Ordusu Batı Şeria'da Operasyonlarına Devam Ediyor

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Tammun beldesinde 12 evi askeri kışlaya çevirdi; durum kritik.

03.02.2025 15:46
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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerine düzenlediği saldırıların 14'üncü gününde, Tubas kentine bağlı Tammun beldesindeki operasyonlarının da ikinci gününde, Filistinlilere ait 12 evi boşaltarak askeri kışlaya çevirdi.

Tammun Belde Belediye Başkanı Nacih Beni Avde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, iş makineleri eşliğinde askeri takviye birlikler göndererek beldedeki askeri operasyonunu sürdürdüğünü belirtti.

Beni Avde, İsrail ordusuna ait buldozerlerin beldede yaklaşık 3 kilometre uzunluğunda caddeleri alt yapısıyla birlikte tahrip ettiğine dikkati çekerek şunları söyledi:

"İşgal devletinin ordusu, 12 aileyi zorla çıkardığı evlerini kışlaya çevirdi ve üzerlerine keskin nişancılar yerleştirdi. Bu aileler belde merkezindeki başka evlere göçe zorlandı."

Beni Avde, Tammun'da durumun çok tehlikeli olduğuna işaret ederek, halkın büyük bir korku yaşadığını ve evlerinden çıkamadığını vurguladı.

İsrail ordusunun beldede büyük bir gözaltı dalgası başlattığını, cadde ve sokaklarda kimlik kontrolü yaptığını aktaran Beni Avde, "Birçok mahallenin sakinleri mahsur kalmış. Evlere ekmek ve bazı temel ihtiyaç malzemeleri ulaştırmak için koordineli bir şekilde çalışmaya çalıştık ancak başarılı olamadık." dedi.

Tubas kentine bağlı Tammun beldesi ile Faria Mülteci Kampı, ikinci gününde İsrail askerlerinin saldırılarına maruz kalıyor.

İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyine yönelik saldırıları

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği saldırı başlatmıştı.

İsrail, Cenin'de sürdürdüğü şiddetli saldırılarını 27 Ocak Pazartesi Tulkerim'e taşımıştı.

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyinde yürüttüğü saldırılarda ulaşım, su, elektrik ve iletişim altyapısına zarar veriyor, bölgedeki evleri de yıkıyor.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da saldırıların şiddetini artırdı.

İsrail ordusu, baskınlar, hava saldırıları, sivil yerleşim yerlerini havaya uçurma ve altyapıyı askeri iş makineleriyle tahrip etme ve Filistinlileri göçe zorlamanın yanında farklı eylemlerle Filistinlilerin canına ve malına zarar veriyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Ordusu Batı Şeria'da Operasyonlarına Devam Ediyor - Son Dakika

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