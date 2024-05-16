İsrail ordusu Batı Şeria'da "ruhsatsız inşa edildiği" iddiasıyla Filistinlilere ait bir evi yıktı - Son Dakika
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İsrail ordusu Batı Şeria'da "ruhsatsız inşa edildiği" iddiasıyla Filistinlilere ait bir evi yıktı

İsrail ordusu Batı Şeria\'da "ruhsatsız inşa edildiği" iddiasıyla Filistinlilere ait bir evi yıktı

EL İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde yer alan İzna beldesinde "ruhsatsız inşa edildiği" iddiasıyla Filistinlilere ait evi yerle bir etti.

16.05.2024 14:06
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EL İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde yer alan İzna beldesinde "ruhsatsız inşa edildiği" iddiasıyla Filistinlilere ait evi yerle bir etti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail güçleri, El Halil'in batısındaki İzna beldesine baskın düzenledi.

Askerler yaptıkları baskında Filistinlilere ait 140 metrekare alana kurulmuş meskun bir evi "ruhsatsız inşa edildiği" gerekçesiyle yıktı.

Görgü tanıkları, ev sahibinin İsrail mahkemeleri dahil olmak üzere yetkili makamlara resmi evraklar sunduğunu ancak o tarihten bu yana herhangi bir yanıt alamadığını, yıkım işleminin yargı kararı olmadan yürütüldüğünü söyledi.

İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları, sık sık "ruhsatsız" oldukları iddiasıyla yıkıyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

Kaynak: AA

Batı Şeria, Filistin, İsrail, Yıkım, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail ordusu Batı Şeria'da 'ruhsatsız inşa edildiği' iddiasıyla Filistinlilere ait bir evi yıktı - Son Dakika

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