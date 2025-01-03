İsrail Ordusu Batı Şeria'ya Baskın Düzenledi

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İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzey ve orta kesimine düzenlediği baskınlarda bir Filistinli gerçek mermiyle yaralandı, çok sayıda Filistinli de atılan göz yaşartıcı gaz bombasından etkilendi.

Kalkilya'nın doğusundaki Kefr Kaddum ve Nablus'un güneyindeki Beyta ile El-Bire kentinin Cebel et-Tavil kasabalarında İsrail askerleri ile Filistinliler arasında olaylar çıktı. Askerler Filistinlilere karşı gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombası kullandı.

Filistin Kızılayı, El-Bire kentinin Cebel et-Tavil kasabasında gerçek mermiyle yaralanan bir kişiye ekiplerin tıbbi müdahalede bulunduğunu, yaralının tedavi için hastaneye nakledildiğini duyurdu.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun baskın düzenlemesi üzerine Cebel el-Tavil'de olaylar çıktığını ve askerlerin Filistinlilere karşı gerçek mermi ve gaz bombası kullandığını aktardı.

Sahadaki sağlık görevlileri de İsrail ordusunun Beyta ve Kefr Kaddum'da yasa dışı Yahudi yerleşimleri kınamak için düzenlenen haftalık protestolara gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombasıyla müdahale ettiğini, çok sayıda kişinin atılan gazdan etkilendiğini kaydetti.

Ayrıca görgü tanıkları İsrail ordusunun Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas'ta da bir eve baskın düzenlediğini aktardı.