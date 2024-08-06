İsrail ordusu Cenin'de iki aracı bombaladı: 4 ölü, 3 yaralı

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İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentinde iki aracı bombalaması sonucu 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Cenin kentindeki Eş-Şarki Mahallesi'nde iki aracın vurulduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu saldırıda 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 3 Filistinlinin de yaralandığı aktarıldı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, bir insansız hava aracı (İHA) Cenin'in doğusunda Filistinlilere ait bir aracı bombaladı. İsrail ordusu Cenin Mülteci Kampı'ndaki bazı evleri kuşattı ve kentteki birçok mahalleye de baskın düzenledi.

İsrail ordusunun takviye güç gönderdiği Cenin Mülteci Kampı'nda zaman zaman çatışma ve patlama sesleri duyuldu.

Orduya ait buldozerler kentteki ve mülteci kampındaki altyapıya ve araçlara da zarar verdi.

İsrail ordusu, 20 saat süren baskının ardından Cenin kentinden ve Cenin Mülteci Kampı'ndan çekildi.

İsrail askerleri Cenin kentinde dünkü baskın sırasında 5 Filistinliyi yaralamıştı.