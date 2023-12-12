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İsrail ordusu, Gazze'de 20 askerini dost ateşi sonucu kaybetti - Son Dakika
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İsrail ordusu, Gazze'de 20 askerini dost ateşi sonucu kaybetti

İsrail ordusunun, Gazze'deki kara saldırılarında 27 Ekim'den bu yana 20 askerini dost ateşi sonucu kaybettiği bildirildi. Yanlışlıkla vurulan asker sayısı, Gazze'deki çatışmalarda ölen 105 İsrail askerinin beşte birini oluşturuyor.

İsrail ordusu, Gazze\'de 20 askerini dost ateşi sonucu kaybetti
12.12.2023 - 14:59,  Güncelleme: 15:11
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İsrail ordusunun, Gazze'de 27 Ekim'den bu yana 20 askerini "hatayla" öldürdüğü belirtildi.

İsrail Ordusu Radyosunun askeri kaynaklara dayandırdığı haberde, Gazze'deki kara saldırılarında 20 İsrail askerinin "dost ateşi" sonucu öldüğü kaydedildi.

Yanlışlıkla vurulan asker sayısının, Gazze'deki çatışmalarda ölen 105 İsrail askerinin yaklaşık beşte birini oluşturduğuna işaret edilen haberde, 13 askerin Filistinli direnişçi zannedildiği için öldürüldüğü aktarıldı.

Haberde, 2 askerin tank ve zırhlı personel taşıyıcıların altında kalması sonucu, 2'sinin tanklardan açılan ateşte, 2 askerin isabet eden şarapnel parçaları neticesinde ve 1 askerin de İsrail güçlerinin hedef göstermeksizin attığı "kör kurşunun" isabet etmesi sonucu öldüğü kaydedildi.

İsrail ordusuna göre, bu kayıpların sayısı, "sahadaki askeri güçlerin çokluğu, çatışmanın süresi ve niteliği, bitkinlik, operasyonel disiplinsizlik ile askeri güçler arasındaki koordinasyon eksikliği gibi çeşitli nedenlerden kaynaklanıyor.

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana ölen askerlerinin sayısını, 105'i Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda olmak üzere 434'e yükseldiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA
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