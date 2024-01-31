İsrail ordusu Gazze\'de 3 asker daha kaybetti

İsrail ordusu Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 2'si subay 3 askerinin daha öldürüldüğünü bildirdi.
Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda bir binbaşı, güneydeki çatışmalarda da biri yüzbaşı, biri çavuş olmak üzere toplam 3 İsrail askerinin öldüğü aktarıldı.
Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 223'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 560'a yükseldi.
İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.
İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.
İsrail ordusu, yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 7 Ekim'den bu yana bombalıyor. Saldırılarda şu ana kadar 11 bini çocuk, 7 bin 500'ü kadın olmak üzere 26 bin 751 Filistinli öldürüldü, 65 binden fazla kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
Saldırılar nedeniyle Gazze'de 1,9 milyon Filistinli yerinden oldu ve bu insanların çoğu derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda hayata tutunmaya çalışıyor.
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