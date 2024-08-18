İsrail ordusu Gazze'de bir askerin daha öldüğünü açıkladı

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde binbaşı rütbesinde bir askerinin daha öldüğünü duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, 8119 No'lu taburda ağır vasıta şoförlüğü yapan Mordechai Yosef Ben Shoam'ın (34) Gazze'nin orta kesimindeki çatışmalarda öldüğü belirtildi.

Ordu daha önce de 34 yaşındaki Binbaşı Yotam Yitzahak'ın Gazze Şeridi'nin orta kesiminde çıkan bir çatışmada öldüğünü açıklamıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 332'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 692 askerin hayatını kaybettiği aktarıldı.

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana ölü ve yaralı sayısına dair gerçek verileri gizlemekle eleştiriliyor.