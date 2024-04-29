İsrail ordusu, Gazze'deki çatışmalarda 2 asker daha kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail ordusu, Gazze'deki çatışmalarda 2 asker daha kaybetti

İsrail ordusu, Gazze\'deki çatışmalarda 2 asker daha kaybetti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 2 askerinin daha öldüğünü açıkladı. İdo Aviv ve Mehari Zal'ın Gazze merkezindeki çatışmalarda hayatını kaybettiği belirtildi. Bugün yaşanan ölümlere dair detaylı bilgi verilmedi. 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yapılan saldırılarda ölen İsrail askerlerinin sayısı 608'e yükseldi.

29.04.2024 21:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TEL İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 2 askerinin daha öldüğünü açıkladı.

İsrail ordusunun internet sitesinden yapılan açıklamada, ikisi de çavuş olan Topçu Taburu'ndan İdo Aviv (28) ile Karmeli Tümeni'nden Kalkeidan Mehari Zal'ın (37) Gazze merkezindeki çatışmalarda öldüğü belirtildi.

Askerlerin bugün öldüklerine dikkat çekilen açıklamada, ölümlerine sebep olan çatışmalara dair bilgi verilmedi.

Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 264'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 608'e yükseldi.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Güvenlik, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail ordusu, Gazze'deki çatışmalarda 2 asker daha kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:47 CHP 1 Mayıs’ta Taksim’e yürüyecek CHP 1 Mayıs'ta Taksim'e yürüyecek
20:24 Şikeyle suçlanan takımın başkanı rakip takımı işaret etti Şikeyle suçlanan takımın başkanı rakip takımı işaret etti
16:05 Kayseri’de veteriner teknikerinin şehit edildiği bölgede toprağa gömülü paramotor bulundu Kayseri'de veteriner teknikerinin şehit edildiği bölgede toprağa gömülü paramotor bulundu
13:25 İsrail Başbakanı Netanyahu’dan büyükelçiliklere “Hazırlıklı olun“ talimatı İsrail Başbakanı Netanyahu'dan büyükelçiliklere "Hazırlıklı olun" talimatı
22:43 A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, Fatih Terim’i ziyaret etti A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, Fatih Terim'i ziyaret etti
22:39 Yazar Taceddin Kutay ve 6 yaşındaki kızına sokak ortasında sözlü taciz Yazar Taceddin Kutay ve 6 yaşındaki kızına sokak ortasında sözlü taciz
22:32 Suudi Arabistan’da sel felaketinde araçlar sulara kapıldı Suudi Arabistan'da sel felaketinde araçlar sulara kapıldı
22:12 Fatih Karagümrük, sahasında Antalyaspor’u 4-1 mağlup etti Fatih Karagümrük, sahasında Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti
21:43 Brüksel’de Türk mahallesindeki kafede silahlı saldırı Brüksel'de Türk mahallesindeki kafede silahlı saldırı
20:39 Adana’da kum yüklü tır çukura düştü Adana'da kum yüklü tır çukura düştü
19:15 Esenyurt’ta eskort kavgası: Ağabey yanlışlıkla kardeşini bıçaklayarak öldürdü Esenyurt'ta eskort kavgası: Ağabey yanlışlıkla kardeşini bıçaklayarak öldürdü
18:57 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ukrayna NATO üyesi olacak NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ukrayna NATO üyesi olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2024 23:16:04. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail ordusu, Gazze'deki çatışmalarda 2 asker daha kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement