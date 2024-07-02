İsrail ordusu, Gazze'deki çatışmalarda 2 asker daha öldü

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 2 askerinin daha öldüğünü, 2 askerinin de ağır şekilde yaralandığını bildirdi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, yedek Binbaşı Nadav Knoller (30) ile yedek Binbaşı Eyal Avnion'un (25) Gazze'nin orta kesimindeki çatışmalarda öldüğü, bir yedek askerin de ağır yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada Gazze'nin güneyindeki çatışmalarda da bir İsrail askerinin ağır yaralandığı aktarıldı.

Böylelikle, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen İsrailli asker sayısı 320'si karadan işgal sürecinde olmak üzere, 674'e yükseldi.

Saldırılarda bugüne kadar 2032'si karadan işgal süresince olmak üzere, 4 bin 21 İsrail askeri yaralandı.