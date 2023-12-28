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İsrail ordusu, Gazze'deki çatışmalarda 3 askerini daha kaybetti - Son Dakika
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İsrail ordusu, Gazze'deki çatışmalarda 3 askerini daha kaybetti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ikisi subay 3 askerinin daha öldürüldüğünü, 3'ünün de ağır yaralandığını açıkladı. Bu son kayıplarla birlikte, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı tarihten bu yana öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 501'e yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze\'deki çatışmalarda 3 askerini daha kaybetti
28.12.2023 - 08:49,
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ikisi subay 3 askerinin daha öldürüldüğünü, 3'ünün de ağır yaralandığı açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada Gazze'deki yeni kayıplarına ilişkin bilgi verildi.

Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ikisi subay 3 askerin daha öldürüldüğü, 3 askerin de ağır yaralandığı ifade edildi.

İsrail ordusunun son verilerine göre, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana öldürülen İsrail askerlerinin sayısı,167'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 501'e yükseldi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İsrail ordusu, Gazze'deki çatışmalarda 3 askerini daha kaybetti - Son Dakika
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