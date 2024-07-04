İsrail ordusu, Gazze'deki çatışmalarda bir asker daha öldü

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda bir askerinin daha öldüğünü, bir askerinin de yaralandığını bildirdi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda Eyal Mimran isimli askerin öldüğü belirtildi.

Gazze'nin orta kesimindeki çatışmalarda ise bir İsrail askerinin ağır şekilde yaralandığı ifade edildi.

Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 323'ü Gazze'yi karadan işgal sürecinde olmak üzere 679'a yükseldi.

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'te yoğun hava saldırısı başlattığı Gazze Şeridi'ne 27 Ekim 2023'ten beri de kara saldırıları düzenliyor.

Gazze'yi karadan işgale girişen İsrail askerleri ile Filistinli direnişçiler arasında sık sık çatışmalar yaşanıyor.