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İsrail ordusu, Gazze'deki çatışmalarda bir askerin daha öldürüldüğünü açıkladı - Son Dakika
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İsrail ordusu, Gazze'deki çatışmalarda bir askerin daha öldürüldüğünü açıkladı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda bugün bir askerinin daha öldürüldüğünü duyurdu. Gazze'deki çatışmalarda bugün erken saatlerde, biri rütbeli 2 askerin öldürüldüğü ve 5 askerin de yaralandığı bildirilmişti. İsrail ordusunun Gazze'ye kara saldırılarını başlattığı 27 Ekim'den bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 122'ye, 7 Ekim'den bu yana öldürülenlerin sayısı ise 454'e yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze\'deki çatışmalarda bir askerin daha öldürüldüğünü açıkladı
17.12.2023 - 20:01,
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda bugün bir askerinin daha öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde devam eden çatışmalarda Boris Dunavetski (21) adlı bir astsubayın öldürüldüğü belirtildi.

Gazze'deki çatışmalarda bugün erken saatlerde, biri rütbeli 2 askerin öldürüldüğü ve 5 askerin de yaralandığı bildirilmişti.

İsrail ordusunun Gazze'ye kara saldırılarını başlattığı 27 Ekim'den bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 122'ye, 7 Ekim'den bu yana öldürülenlerin sayısı ise 454'e yükseldi.

Kaynak: AA
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