İsrail Ordusu, Gazze'deki Üniversiteyi Üstlerinin Onayını Almadan Havaya Uçurdu

İsrail ordusu, Tuğgeneral Barak Hiram'ın Gazze'deki El-İsra Üniversitesini üstlerinin onayını almadan havaya uçurduğunu bildirdi.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail Ordusu Güney Bölge Komutanı Tümgeneral Yaron Finkelman'ın, olayı kapsamlı şekilde soruşturduğu ve soruşturmanın sonuçlarını İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'ye sunduğu kaydedildi.
Hamas'ın üniversite binası ve çevresini İsrail güçlerine karşı kullandığı öne sürülen açıklamada, binayı yıkma işleminin gerekli izinler alınmadan yapıldığının tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada bu nedenle 99'uncu Tümen Komutanı Tuğgeneral Hiram'ın resmi olarak kınandığı aktarıldı.
The Times of Israel gazetesinin haberinde Hiram hakkında, 7 Ekim'de Be'eri yerleşim yerinde bir eve tank atışı yapılması için emir verdiği ve bunun sonucunda bazı İsrailli esirlerin hayatını kaybetmiş olabileceği iddialarına yer verildi.
İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El-İsra Üniversitesini askeri karargah olarak kullanmış, 18 Ocak'ta binayı havaya uçurmuştu.
Haaretz gazetesi, 1 Şubat'ta yayımladığı haberde İsrailli komutanların, yasal onay almadan askerlere Gazze'deki evleri yakmaları yönünde talimat verdiğini duyurmuştu.
Gazze'deki hükümetin basın ofisinden 7 Şubat'ta yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin 3 bin konutu yaktığı kaydedilmişti.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 17 bakanın seçimde görevli olarak İstanbul'a gelmeye başladığına yönelik açıklamalarına cevap verdi. Bakan Kacır, İmamoğlu'nun geçmişteki mitinglerini hatırlatarak, İstanbul'un sorunlarına çözüm getirip getirmediğini sordu ve İstanbul adayına bu konuda soruların yönlendirilmesi gerektiğini belirtti.
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Kahramanmaraş'ta bakkal işleten 90 yaşındaki Zekeriya Çömez, kullandığı 50 yıllık terazinin değerlendiğini ve isteyenlere satmadığını söyledi. Çömez, terazinin daha sağlıklı ve güvenli olduğunu belirtti.
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