İsrail ordusu, Gazze Şeridi\'nde 2 askerinin daha öldürüldüğünü açıkladı

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda 2 askerinin daha öldürüldüğünü açıkladı.
İsrail ordusunun resmi sitesinde konuya ilişkin açıklamaya yer verildi.
Açıklamaya göre, Yedek Binbaşı Daniel Yacov Ben Harosh ile Yedek Yüzbaşı Rotem Yoseff Levy Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda öldürüldü.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 131'i Gazze'deki çatışmalarda olmak üzere 463'a yükseldi.
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